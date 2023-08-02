(CNN)-- أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد عين أحمد الحشاني رئيسا للوزراء خلفا لنجلاء بودن، وقالت الرئاسة إن "سعيد قرر إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان كرئيسة للوزراء، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها".

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الحشاني يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للحكومة، وقال سعيد خلال أداء اليمين: "هناك تحديات كبيرة يجب أن نطرحها بعزم قوي وإرادة قوية للحفاظ على وطننا ودولتنا والسلم الأهلي داخل المجتمع"، وأضاف: "سنعمل على تحقيق ارادة شعبنا وتحقيق العدالة المنشودة وتحقيق الكرامة الوطنية".

ودعا قيس سعيد رئيس الوزراء الجديد إلى "العمل على الحفاظ على الدولة وعلى الانسجام والتكامل بين مؤسساتها"، مؤكدا أن "الدولة التونسية واحدة ويجب الحفاظ عليها وتلبية مطالب الشعب".

وتم تعيين نجلاء بودن في سبتمبر/ أيلول 2021، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تونس والعالم العربي.

وحكومة الحشاني هي الـ14 بعد الثورة التونسية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وانتهت برحيل الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خارج البلاد في يناير/ تشرين الثاني 2011.