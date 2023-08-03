دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، الخميس، على ادعاء مغرد بأنه "يؤيد انفصال أهل النوبة عن مصر" مشيرا إلى أن الدول لا تقوم بـ"الإفك والتخويف وتغييب العقول".

وقال أحد مستخدمي "إكس" (تويتر سابقا): " البرادعي في 2012 ذهب لأهل النوبة وقال لهم: (من حقهم تنفصلوا عن مصر)، وسيناء كانت بتتباع لغزة وقناة السويس لقطر والقاهرة الفاطمية لإيران والنيل لإثيوبيا"، حسب قوله.

وتابع الشخص نفسه بالقول: "عرفتوا مين دمر مخططاتهم، الإخوان لهم نفس الأجندة والأحزاب وأي رئيس متني كذلك عرفتوا ليه بيقولوا يسقط حكم العسكر".

من جانبه، رد البرادعي على المنشور بالقول: " متى سنفهم انه لا يمكن "لدولة" ان تقوم على الافك والتخويف وتغييب العقول".