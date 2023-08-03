دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلم وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الخميس، نسخة من أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الكويت، محمد توتونجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت الوكالة إن "وزير خارجية الكويت، استقبل في ديوان عام وزارة الخارجية، السفير الإيراني الجديد لدى البلاد، وأعرب عن تمنياته للسفير الإيراني بالتوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التقدم والازدهار"، بحسب (كونا).

كما جرى خلال اللقاء "بحث مجمل أوجه العلاقات الكويتية- الإيرانية، وسلم السفير الإيراني رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الكويتي، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تضمنت دعوة له للقيام بزيارة إلى إيران"، بحسب الوكالة الكويتية.

ويأتي ذلك، وسط تصعيد إيران موقفها بشأن ثروات حقل الدرة "آرش" للغاز، المشترك بين السعودية والكويت.

وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي جدد، الأحد، أحقية موقف طهران في حقل "آرش" أو الدرة للغاز، قائلا: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وردا على تلك التصريحات، أكدت وزارتا الخارجية السعودية والكويتية في بيانين مجددا، الأربعاء، أن السعودية والكويت "تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، حسبما نقلت عن الوزارتين وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووكالة الأنباء الكويتية (كونا).