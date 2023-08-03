"داعش" يؤكد مقتل قائده السابق ويكشف عن اسم زعيمه الخامس في تاريخه

الشرق الأوسط
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"داعش" يؤكد مقتل قائده السابق ويكشف عن اسم زعيمه الخامس في تاريخه
رجل يقود جرارا أمام منزل يُقال إن زعيم داعش السابق أبو الحسين القرشي كان يستخدمه في قرية ماسكا، شمال جنديرس في 1 مايو /أيار 2023.Credit: BAKR ALKASEM/AFP via Getty Images

(CNN)-- اعترف تنظيم "داعش" بمقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القرشي، في تسجيل صوتي نشرته، الخميس، مؤسسة الفرقان الفرع الإعلامي للتنظيم.

وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أبو حذيفة الأنصاري في رسالة صوتية: "ننعى بحزن، للأمة الإسلامية ولجميع مقاتلي (داعش) مقتل (خليفة داعش) أبو الحسين الحسيني".

كما أعلن تنظيم "داعش" تعيين خليفته، وهو أبو حفص الهاشمي القرشي. ولا يُعرف سوى القليل عن القائد الجديد، حيث لم يقدم التنظيم تفاصيل بشأن خلفيته أو جنسيته.

كما نفى تنظيم "داعش" مزاعم الحكومة التركية بمقتل الحسيني القرشي في عملية خاصة، واصفاً المزاعم بأنها "إعلان ملفق"، وأكد مقتله في اشتباكات مع تنظيم هيئة تحرير الشام المنافس، المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة".

وهذا هو خامس زعيم لـ"داعش" منذ تأسيس التنظيم.

وفي أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقتل القرشي زعيم داعش، الذي كان قد تم تعيينه قبل 7 أشهر فقط.

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