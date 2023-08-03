القدس (CNN)-- اختتمت المحكمة العليا الإسرائيلية جلستها، الخميس، بشأن الطعن في قانون يجعل من الصعب إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، بعد حوالي خمس ساعات من بدئها.

وواجه الجانبان استجوابا صعبا من رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، التي ترأست اللجنة التي نظرت القضية، وتتألف من أكبر ثلاثة قضاة في المحكمة.

ولم تقدم المحكمة أي إشارة لما ستفعله بعد ذلك. وتشمل الخيارات، إسقاط القانون، أو إعادة النظر في القضية مع هيئة أكبر من القضاة.

واستمعت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية إلى طعن في قانون إسرائيلي جديد، يجعل من الصعب إعلان أن رئيس الوزراء عاجز أو غير لائق للمنصب.

وقالت المدعية العامة غالي باهراف-ميارا- وهي ليست طرفا في الطعن- إنها تعتقد أن المحكمة يجب أن تلغي القانون، لأن تمريره يمثل إساءة استخدام للسلطة من قبل المشرعين، لتمكين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التصرف بما يتعارض مع اتفاق تضارب المصالح الذي أبرمه فيما يتعلق بمحاكمات الفساد. ويقول منتقدوه إن هذا دليلا على أن إقرار القانون صدر لصالح نتنياهو.