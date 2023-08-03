غبار انفجار مرفأ بيروت يسد الأفق.. مراسل CNN يكشف وقع الفاجعة: لم أشف منها بعد

مراسل CNN من مرفأ بيروت: عام على الانفجار ولم يخلص التحقيق إلى أي نتيجة

لقطات لم تعرض من قبل للحظة انفجار مرفأ بيروت الصادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غرد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الخميس، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب عام 2020، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى.

وقال الحريري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "4 آب … بصمة سوداء على جبين مرحلة من تاريخ لبنان. جرح بيروت لن يندمل والعدالة آتية مهما طال الزمن".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، اشتعلت مئات الأطنان المترية من نترات الأمونيوم، مما أدى إلى انفجار هائل في ميناء المدينة.

وتم تخزين المواد الكيميائية الصناعية بشكل غير صحيح هناك لسنوات، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمشرعين عبر الانقسام السياسي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الخميس، أنه "بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، سيقيم أهالي شهداء وضحايا المرفأ هذه الذكرى في مركز فوج إطفاء بيروت- الكرنتينا، الساعة 16:00 من تاريخ 4-8-2023، ومسيرة اعتباراً من الساعة 17:30 من مركز فوج الإطفاء وصولاً إلى مرفأ بيروت"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت المديرية: "لذلك، وحفاظاً على سلامة المشاركين والمواطنين، فإنه سيتم منع مرور السير القادم من الدورة نحو مرفأ بيروت، وتحويله باتجاه الفوروم دو بيروت - أوتوستراد إميل لحود، ومنع مرور السير القادم من القاعدة البحرية باتجاه تمثال المغترب، وتحويله نحو جادة شارل الحلو".