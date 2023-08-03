دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، على الذكرى التاسعة لجريمة تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الأقلية الإيزيدية، في سنجار بالعراق في 3 أغسطس/آب عام 2014، وسط تفاعل بين المغردين.

وقال الرئيس الإماراتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن "الذكرى التاسعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي بحق الإيزيديين وغيرهم في سنجار العراق في 3 أغسطس عام 2014، مناسبة أليمة".

وأضاف: "تذكر العالم كله بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش، ورفض التطرف وازدراء الإنسان بسبب الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق".

وتم اختطاف أكثر من 6 آلاف من الأقلية الإيزيدية وقتل المئات، عندما هاجم (داعش) معقلهم في سنجار، بحسب ما أعلنه مكتب حكومة إقليم كردستان العراق في وقت سابق.

وتفاعل مغردون على ما ذكره رئيس الإمارات في ذكرى تلك الجريمة، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: