دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر أستاذ العلوم السياسية والنائب الكويتي السابق، عبدالله النفيسي، آية من سورة "آل عمران" ليرسل من خلالها رسالة للشعب الكويتي في ذكرى اجتياح الكويت من جانب الجيش العراقي في فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين.

وكتب النفيسي عبر "إكس" (تويتر سابقا): " أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ان الله على كل شئ قدير . آل عمران 165".

وتساءل أحد مستخدمي المنصة في تعليق على المنشور قائلا: " شنو تقصد بهذا الأية".

وأجاب النفيسي: "هذه الآية أذكر الكويتيين بها بمناسبة الغزو الصدامي الذي نمر اليوم ( 2/8) به الذكرى ال33".