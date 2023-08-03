السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط في سبتمبر

(CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، أنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط لمدة شهر آخر على الأقل، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين وأسعار الطاقة الأخرى للارتفاع.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية ، الخميس، إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مع إمكانية تمديد، أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل/ نيسان 2023، والممتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس"، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، بحسب (واس).

وهذه هي المرة الثانية التي تمدد فيها المملكة خفض إنتاجها، الذي أُعلن عنه لأول مرة في يونيو/ حزيران الماضي، بعد اجتماع التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين أصغر.

وفي الوقت نفسه تقريبا، أعلنت روسيا عن خطط لخفض صادراتها النفطية بواقع 300 ألف برميل يوميًا، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنحو 1% صباح الخميس، مسجلة 80.20 دولارًا للبرميل. وقفز خام برنت، المعيار العالمي 1%، وبلغ 84 دولارا للبرميل.

ويأتي ضبط الإمدادات من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا حتى مع انتعاش أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، مما ساعد على رفع أسعار الطاقة للمستهلكين الأمريكيين إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب CNN للتعليق.