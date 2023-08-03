دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تساءل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأربعاء، حول سبب "تعكير المزاج" عبر مشاهدة الإعلام المصري، في حين نفى بشكل قاطع أن يكون قد تهرب من الضرائب.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقا) لساويرس: "الإعلام المصري لا يشاهده أحد إلا لكى ينتقده طيب اتفرج وانتقده".

ورد ساويرس على المنشور بالقول: "وليه نعكر مزاجنا الدنيا صيف… أنا شخصيا بتفرج على كارتون ميكي و بطوط".

وفي منشور آخر كتب مستخدم: "هذا المستثمر خرق بنود اتفاقية الاستثمار، وخرق قوانين الجمهورية وقام بالتهرب الضريبي وتهريب العملة الصعبة، لهذا تم الغاء اتفاقيات الاستثمار معه".

وعلق رجل الأعمال المصري على هذه الادعاءات بالقول: "محفظينك كلمتين كذب يا لجنة".