دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الأربعاء، انتقادات لإيران بسبب إجراء الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية في جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى التي تتمسك أبوظبي بأنها جزر إماراتية محتلة من جانب إيران.

وكتب عبدالله على "إكس" (تويتر سابقا): "إيران تجري مناورات عسكرية في جزر الإمارات المحتلة أبوموسى طنب الكبرى طنب الصغرى".

وتابع الأكاديمي الإماراتي قائلا: "لماذا تتعمد ايران استفزاز الإمارات ودول الجوار الجغرافي التي قررت الانفتاح على طهران مؤخرا. هذا تصعيد ايراني يهدد أمن واستقرار الخليج والعالم ويجب عرضه فورا في مجلس الامن".

وأجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية على الجزر الثلاث، وفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية.

وقال قائد مقر عمليات "الإمام محمد الباقر" في بحرية الحرس الثوري، العميد علي عظمائي، إن سفن الوحدة الخاصة "الشهيد حججي" شاركت بصاروخ بعيد المدى يصل إلى 600 كم لـ"الدفاع" عن جزيرة أبو موسى، وفقا لفارس.

وذكر عظماني أن الحرس الثوري استخدم "مسيّرات وقطعا بحرية غير مأهولة ذات ذكاء اصطناعي متقدم"، وقال حسبما نقلت الوكالة: "لقد أجرينا هذه المناورات في جزر بوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وجزر نازعات، حيث تم نقل قوات التعبئة الى الجزر بسرعة عالية بواسطة مروحيات القوة البحرية وطائرات الاسناد التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري".