دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، "ضبط 22 شخصا من مختلف الجنسيات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والتحريض على الفسق والفجور"، وأكدت أنهم تم تحويلهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس، إن "قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة، تمكن من ضبط (19) شخصاً من مختلف الجنسيات يقومون بممارسة الأعمال المنافية للآداب (ممارسة الرذيلة)".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم ضبط (3) أشخاص يحرضون على الفسق والفجور في أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت أنه "تم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي بيان لاحق، أعلنت الوزارة عبر منصة "إكس"، الجمعة، أن "الجهود المستمرة لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص (4 من جنسية آسيوية و2 من جنسية عربية)، يقومون ببيع وتوزيع المواد المخدرة والمسكرة في مناطق الصباحية والسالمية وجليب الشيوخ".

وأوضحت: "عُثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الهرويين والشبو، و100 زجاجة يشتبه بأنها تحتوي على مواد مسكرة، وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".