دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلع حريق ضخم داخل المبنى القديم لوزارة الأوقاف المصرية، وسط القاهرة، السبت، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وأفادت الصحيفة بأن "قوّات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف، وتولت النيابة التحقيقات".

ومن جانبه، تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عملية إطفاء الحريق الذي اندلع بمبنى الوزارة القديم الكائن بمنطقة باب اللوق في محافظة القاهرة، وقرر الوزير إحالة التحقيق في "حريق مبنى الوزارة القديم" للنيابة العامة، حسبما أفاد الموقع.

في الوقت عينه، قرّر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف، لمعرفة مدى تأثّره نتيجة الحريق، طبقًا لموقع "بوابة الأهرام".

وتداول مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر اندلاع النيران في مبنى الوزارة.