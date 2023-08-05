دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الإعلامي الفلسطيني عبدالباري عطوان، السبت، على بيان السفارة السعودية في لبنان، التي طالبت فيه رعاياها بالحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، وسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، محذرًا من أنه "ينذر بخطر كبير قادم"، وسط تفاعل بين مغردين ونشطاء.

وقال عبدالباري عطوان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بيان السفارة السعودية بلبنان الذي طالب رعاياها بالحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والمغادرة ينذر بخطر كبير قادم للبنان ربما يكون عدوانًا اسرائيليا أو اقتحاما عسكريا لمخيم عين الحلوة لنزع أسلحته المنطقة فوق فوهة بركان ولبنان ربما البداية والله أعلم".

وتفاعل مغردون ونشطاء على ما قاله الإعلامي الفلسطيني، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكانت السفارة السعودية لدى لبنان حذرت مساء الجمعة، مواطنيها من "التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة"، وطالبتهم بـ"سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية".

وحلّت، الجمعة، 4 أغسطس/ آب، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، حيث اشتعلت النيران في مئات الأطنان المترية من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى وقوع انفجار هائل في ميناء المدينة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وخلف دمارًا واسعًا في المرفأ وفي العاصمة اللبنانية، بيروت.