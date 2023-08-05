الصين تعلن موقفها من المشاركة في قمة الأزمة الأوكرانية بالسعودية

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، عن مشاركة بلادها في القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالسعودية بشأن الأزمة الأوكرانية، السبت.

وقالت الوزارة، في بيان: "بدعوة من المملكة العربية السعودية ، سيتوجه الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوى إلى جدة لحضور الاجتماع الخاص بقضية أوكرانيا".

وأضافت: "الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في السعي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

يذكر أن السعودية تستعد لاستضافة عدة دول لإجراء محادثات سلام تتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، على أن تبدأ الاجتماعات يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن "المكان ميزة بالنسبة لهم لأنه يدمر تماما الرواية الروسية القائلة بأن أوكرانيا مدعومة فقط من قبل دول الغرب"، وهم يتوقعون مشاركة ما يصل إلى 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.

وتأتي المحادثات أيضا بمثابة رد على ادعاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف هي الطرف غير المهتم بالسلام.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لن يتفاوض مع موسكو بينما تحتل قواتها أراضي بلاده.

وتعد المحادثات التي تستضيفها السعودية هي الثانية في سلسلة لقاءات ينظمها مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وجرت المحادثات الأولى في وقت سابق من هذا العام في كوبنهاغن.