ما القضايا المتوقع مناقشتها في قمة جدة عن الأزمة الأوكرانية؟

صورة أرشيفية للقاء سابق بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد السعودية لاستضافة محادثات سلام حول أوكرانيا في مدينة جدة، السبت، ستشمل الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد من الدول الغربية والنامية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم سيهدفون إلى تطوير مبادئ مشتركة لإنهاء الحرب ومناقشة نوع المساعدات العسكرية التي ستحتاجها كييف لردع روسيا عن مهاجمة أوكرانيا مرة أخرى.

وأضاف المسؤولون أنه في حين أن روسيا لن تتواجد خلال المحادثات، فإن مسألة ما يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إليه مثل وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام، وما إذا كان سيلتزم بذلك، سيكون على رأس أولوياتنا.

وعلى الرغم من أن فكرة مفاوضات السلام في هذه المرحلة من الحرب تبدو سابقة لأوانها، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن هناك عوامل متعددة يمكن أن تؤثر على كيفية بقاء بوتين في ساحة المعركة، بما في ذلك الضغط من دول الجنوب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المحادثات ستجرى يوم السبت في جدة، ومن المقرر أن تستمر ليوم واحد فقط، حسبما قال مسؤول حكومي سعودي كبير لشبكة CNN.

من سيحضر؟

قال مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيكون حاضرا نيابة عن الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن ممثلا عن بلادها سيحضر أيضا، و ذكرت أوكرانيا أن دولا نامية رئيسية أخرى، مثل الهند والبرازيل، ستحضر أيضا.

وهذه المحادثات هي الثانية في سلسلة اجتماعات ينظمها مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وجرت المحادثات الأولى في وقت سابق من هذا العام في كوبنهاغن.