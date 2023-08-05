دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، أنها ضبطت 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب (الرذيلة) مقابل مبالغ مالية، وأنها أحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان عبر صفحتها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارتي مباحث محافظة مبارك الكبير وحولي، من ضبط 10 أشخاص من مختلف الجنسيات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت الوزارة صورة مموهة للأشخاص المضبوطين أرفقتها بالبيان.

ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة في بيان آخر، السبت، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيامه بالصعود فوق الرصيف بشكل متعمد، مخالفاً لقوانين وقواعد المرور والاصطدام بمركبة أخرى، وتم تسجيل قضية بالواقعة وتحرير عدة مخالفات بحقه، وحجز المركبة بكراج حجز المرور".