الكويت تصدر بيانا لرعاياها في لبنان بشأن "الاضطرابات الأمنية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت السفارة الكويتية في لبنان، الجمعة، مواطنيها "التزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، عبر حسابها على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر: "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

يذكر أن السفارة السعودية لدى لبنان كانت حذرت، في وقت سابق من يوم الجمعة، مواطنيها من "التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة"، وطالبتهم بـ"سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس): "حذرت سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، متمنية الأمن والسلامة للجميع".

وحلت، الجمعة، 4 أغسطس/آب، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، حيث اشتعلت النيران في مئات الأطنان المترية من نترات الأمونيوم، مما أدى إلى وقوع انفجار هائل في ميناء المدينة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وخلف دمارا واسعا في المرفأ وفي العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتم تخزين المواد الكيميائية الصناعية بشكل غير صحيح بالمرفأ لسنوات، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة والمشرعين، نتيجة الانقسام السياسي.

ولا يزال التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت يواجه العديد من العقبات، نتيجة الأزمة والخلافات السياسية التي يعيشها لبنان.

يذكر أن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان يشهد توترا أمنيا، منذ أيام، حيث تدور اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في المخيم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من بينهم موظف بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الشرق الأدنى، بحسب بيان نشرته الأونروا يوم الاثنين.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، في وقت سابق، إن "أسلحة ثقيلة" تستخدم في الاشتباكات بالمخيم الذي يقع بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية.