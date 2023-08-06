دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر، الدكتور صلاح مصيلحي، أسباب ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية في مصر.

وكان العديد من المغردين تداولوا صورا لكميات ضخمة من الأسماك النافقة على شواطئ محافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية.

وقال مصيلحي في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى مساء السبت: "في الحقيقة ارتفاع درجات الحارة في الفترة الحالية، في شهري أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول، هي فترة التزاوج والتبويض بالنسبة للعديد من الأسماك، والتي تمشي في أسراب وجماعات وتتجه للشاطئ للتبويض".

وأضاف: "النهاردة أحد المراكب ألقى شباكا كبيرة على الأسماك لاصطيادها، وهذه الشباك اصطدمت ببعض الصخور في التربة، ولم يستطع الصيادون أخذ الشباك واضطروا في النهاية إلى قطع الشباك عشان يطلعوا السمك.. فأدى تراكم الأسماك فيها لفترات طويلة إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، ومع توجه الرياح والموجات المائية فبدأت بعض الأسماك النافقة تتجه للشاطئ، وهو ما أدى قيام المواطنين بالتبليغ عما حدث".

وأوضح المسؤول المصري: "إحنا في الفترة دي فيه ارتفاع شديد في درجة الحرارة ويقل الأكسجين، والأسماك التي لا يمكنها التحمل يبدأ حدوث عملية اختناق لها، وهو ما يحدث تغيرات كبيرة جدا".

وحول مخالفات الصيد بالقرب من الشاطئ، أردف مصيلحي قائلا: "قدرنا نوصل لأحد الصيادين وصاحب المركب وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا"، موضحا أن "الصيادين اصطادوا على بعد 500 متر من الشاطئ وهي منطقة تتجه لها الأسماك من أجل التبويض".