دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الدكتور أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، أن "الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلي المحيط"، محذرا من أن "غياب الدولة وضعفها وانهيارها مشروع للفوضى والعنف"، وهو ما أثار تفاعلا بين مغردين.

وقال قرقاش في تغريدة، مساء السبت، عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الدولة الوطنية العربية هي البناء الأساسي للاستقرار والعدالة والتنمية من الخليج إلي المحيط".

وحذر قرقاش من أن "غياب الدولة وضعفها وانهيارها مشروع للفوضى والعنف، ومعه ضياع الأمن والعدالة والتنمية".

وأضاف قرقاش موضحا: "أما متطلبات الإصلاح يجب أن تكون في سياق التطور التدريجي وضمن منطق الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها".

وتفاعل مغردون مع ما قاله أنور قرقاش وقال أحدهم عبر "إكس": " الله عليك يادكتور أنور .. لو الجميع يفكر بهذا المنطق ويعمل به كان لمعظم الدول وخصوصاً في الشرق الأوسط مكانة عظيمة وتطور ملحوظ وأمن وأمان متبادل وقبل كل ذلك المحافظة على المال وتوجيه إنفاقه بالتدرج لهذا البناء ولهذه التنمية".

وقال مغرد آخر: "الاستقرار والعدالة والتنمية أساسها الاستثمار في الرأس المال البشري الذي يعد المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وهو المقياس الرئيسي لثروة الأمم وتكون ركائزه المعرفة والخبرات والمهارات والثقافات التي يمتلكها الفرد أو المجموعة لتحقيق أهداف الدولة".