دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أبدى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس رأيه، السبت، في لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، والمطرب حمزة نمرة، رغم ما يُقال عن "انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين"، مما أثار تفاعلا.

وجاء تعليق ساويرس ردا على تغريدة لأحد المغردين عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تقول: "حمزة نمرة إخواني بس نضيف شوية...تغور أغانيه بكآبته وتسويده للعيشة واللي عايشينها هو وأبو تريكة القوة الناعمة للإخوان ومفضوحين جدا".

وردا على ذلك، قال ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس": "إخوان هما أحرار .. وإحنا أحرار ضد الإخوان لكن يظل أبو تريكة لاعب تاريخي و يظل حمزة فنان أصيل".

وكان ساويرس أشاد في وقت سابق بالمطرب حمزة نمرة قائلا: "أنا من أشد معجبينك أغانيك ألحانها وكلامها ربنا يوفقك و يبعد عنك ولاد الحرام"، ليرد عليه حمزة نمرة قائلا: " تسلم والله حضرتك الذوق كله".

وأثار رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تفاعلا بين مغردين وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: