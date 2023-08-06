بعد أشهر من تقدم أوكرانيا البطيء.. فيديو مزعوم يُظهر هجومًا صاروخيًا على قوات روسية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصف مسؤول كبير من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن محادثات السلام الجارية في جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من 40 دولة، الأحد، بأنها تعد مثمرة حتى الآن.

وقال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية: "لقد أجرينا محادثة صريحة ومفتوحة للغاية، تمكن خلالها ممثلو كل دولة من التعبير عن موقفهم ورؤيتهم".

وقال يرماك إن جميع المشاركين أظهروا التزام بلدانهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ووصف مشاورات السلام بأنها "مثمرة للغاية".

ومن بين المشاركين مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والهند وجنوب إفريقيا وتركيا.

يشار إلى أن روسيا ليست ممثلة في محادثات جدة.

ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع حتى يوم الأحد.

تدور المحادثات بين أوكرانيا ودول غربية وممثلين من الدول النامية - بعضهم رفض الانحياز إلى أي طرف في الصراع.

تأمل المملكة العربية السعودية، البلد المضيف، أن تسفر القمة عن دعم لمقترحات السلام في كييف من خارج داعميها الغربيين الأساسيين.

من المرجح أن تتمحور الاجتماعات حول مراحل المحادثات بدلاً من الخطوات الملموسة نحو السلام، حيث تواصل أوكرانيا وروسيا التعبير عن شروط غير مقبولة للطرف الآخر. على الرغم من كل هذا، فإن المؤتمر يجري متابعته عن كثب.