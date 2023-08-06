دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الإمارات، الأحد، أنها "قدمت آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى جمهورية تشاد الصديقة، لتمكينها وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب ودعم برامج حماية الحدود"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الوكالة أن "هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تشاد على مختلف الأصعدة، والتي تُوجت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية، منها اتفاقية التعاون العسكري، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، خلال زيارة رسمية للرئيس التشادي الانتقالي محمد إدريس ديبي، إلى أبوظبي"، بحسب البيان.

وقام راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تشاد، بتسليم الآليات والمعدات إلى الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة، ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات، حسبما أفادت وكالة (وام).

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل إدريس ديبي في أبو ظبي في يونيو/ حزيران الماضي، وشهد الجانبان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات وتشاد في مجالات مختلفة تهدف إلى تطوير جوانب التعاون بين البلدين، حسبما كانت قد أفادت وكالة (وام).