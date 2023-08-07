دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، صحة ما تناولته بعض القنوات الفضائية "التابعة لجماعة الإخوان المسلمين" بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا في صعيد مصر، مؤكدة أنه هاجم القوات أثناء محاولة القبض عليه وهو يبيع مواد مخدرة.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "لا صحة لما تناولته القنوات الفضائية، التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا".

وأضافت الوزارة "أن المذكور أحد تجار المواد المخدرة (سبق اتهامه في عدد 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى)".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة، وحال استشعاره بالقوات، قام بالتعدي على أحد أفراد القوة، وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات".

وأردفت الوزارة موضحة: "وأسفر التعامل عن إصابته بعيار ناري بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه تُوفى، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش، والسلاح المستخدم، وعدد من الطلقات النارية)"، بحسب البيان.

وختمت الوزارة بقولها: "كما تم ضبط 3 أشخاص، كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".