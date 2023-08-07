انفجار في ميناء درينجه التركي.. وإصابة 10 أشخاص

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الاثنين، بوقوع انفجار في مدينة درينجه الساحلية في منطقة كوجالي التركية.

وقالت "الأناضول" إن الانفجار وقع في الساعة 14:40 مساءً (بالتوقيت المحلي) بالقرب من المنطقة المطلة على بحر مرمرة، ولا يزال سبب الانفجار "غير معروف".

وتم إرسال رجال الإطفاء والمسعفين إلى موقع الانفجار، حيث شُوهد "دخان كثيف"، بحسب "الأناضول".

وتُظهر مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، عمودًا كبيرًا من الدخان في الأفق، يتصاعد من الميناء.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الانفجار وقع في مخازن حبوب في ميناء درينجه.

وقال محافظ كوجالي إن الانفجار أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل بينهم 2 في حالة خطرة، وذلك في حصيلة أولية.

