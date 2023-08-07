دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، الاثنين، إن "هناك اتجاهًا إيجابيًا فيما يتعلق بالعلاقات مع السعودية، وليس لدينا إجابة دقيقة عن موعد إعادة فتح السفارة السعودية في طهران".

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحفي، من طهران، الاثنين: "الحكومة السعودية تحاول إعادة فتح السفارة في موعد مناسب، ولسنا قلقين من سير العلاقات الحالية بين الجانبين، والإجراءات المُتخذة لإعادة فتح السفارة السعودية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وحول العلاقات بين إيران ومصر، قال كنعاني: "ليس لدينا أي تطورات جديدة فيما يتعلق بالقاهرة".

وأشار إلى أن "إيران ليس لديها قيود على توسيع علاقاتها مع أي دولة عربية في المنطقة، وسترد بإيجابية على أي عمل في هذا الاتجاه بأذرع مفتوحة"، بحسب إرنا.

وجدّد كنعاني موقف بلاده من أن "ضمان أمن الخليج، وبحر عمان يُعتبر من أولويات إيران، وهي مسألة ينبغي تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين الدول المطلة على الخليج وبحر عمان، ونعتقد أن هذه الدول لديها القدرة على ضمان أمن هذه المنطقة البحرية دون تدخل القوات الأجنبية".