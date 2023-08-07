دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الأحد، توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم، بين الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات الدفاع التركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن الاتفاقية ومذكرتي التفاهم تم توقيعها برعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة السعودية، الرياض.

وأضاف بيان الوزارة أن "الاتفاقية ومذكرتي التفاهم تأتي استكمالًا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع، قبل نحو أسبوعين، مع شركة (بايكار) التركية للصناعات الدفاعية، والذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

وأردفت الوزارة قائلة إن "الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وقعت خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة (بايكار) التركية للصناعات الدفاعية، والتي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات، باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، وتقديم خدمات التدريب والإسناد"، حسبما أفاد البيان.

ومن جانبها، أفادت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء، الاثنين، أن "تركيا السعودية أبرمتا اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في الصناعات الدفاعية، بهدف توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل السعودية".