دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأحد، بيانا بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء شخصين على رجال أمن، وأكدت أنه "فيديو قديم، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما في حينه".

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، التابعة للوزارة في بيان على حسابها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن اعتداء شخصين على رجال الأمن في منفذ النويصيب الحدودي، قديم".

وأضافت أن مقطع الفيديو "يعود لعام 2017، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه".

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق عبر منصة "إكس"، أنه "فيما يتعلق بشأن واقعة قيام شخص بالتهجم على مركبة أخرى، وعرقلة حركة السير عمداً بإحدى الطرق، توضح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أنه تم تسجيل قضية (جناية) وجاري إحالتها إلى النيابة العامة".