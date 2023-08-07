سوريا: هجوم جوي إسرائيلي يُسفر عن مقتل 4 عسكريين وإصابة آخرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت سوريا إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق، فجر الإثنين، ما أسفر عن مقتل 4 عسكرين وإصابة آخرين بجروح، وفقا للوكالة السورية للأنباء (سانا).

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله: " حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشار المصدر إلى أن الاستهداف أدى إلى مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت وسائل إعلام سورية قد نشرت أخبارا في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية.