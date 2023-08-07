أكاديمي إماراتي يُعلق على تحذير دول خليجية من "السفر إلى لبنان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أن سبب تحذير دول خليجية مواطنيها من السفر إلى لبنان "أمني بحت"، لافتا إلى أن هذا البلد أصبح مختطفا من جانب "حزب إيران في لبنان" في إشارة إلى حزب الله.

وعلق عبدالله على قرارات دول خليجية بمنع السفر إلى لبنان ومطالبة مواطنيها بالمغادرة، قائلا: "تحذير الإمارات ودول الخليج العربي مواطنيها من السفر الى لبنان امني بحت. فهذه دول حريصة على مواطنيها والمشهد الامني في لبنان مقلق".

وأردف الأكاديمي الإماراتي قائلا: " يظل لبنان المختطف من جزب إيران في لبنان من احب الدول للخليجي ونحو ربع شعب لبنان يعمل في الخليج ويحول مليار $ سنويا يبقي اقتصاد لبنان على قيد الحياة".

وحذرت السفارة السعودية لدى لبنان، الجمعة، مواطنيها من "التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة"، وطالبتهم بـ"سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية".

أما الإمارات فقد دعت مواطني دولة الإمارات، إلى أهمية التقيد بقرار منع سفر مواطني الدولة إلى لبنان الصادر مسبقاً، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

ومن جانبها، دعت سفارة قطر في لبنان في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، مساء السبت، "المواطنين القطريين الزائرين للبنان لاتخاذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد الأحداث الحالية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

كما ناشدت السفارة القطرية في بيروت "المواطنين الموجودين حاليا في لبنان، التواصل معها في الحالات الطارئة"، بحسب البيان، السبت.

وفي الوقت نفسه، دعت سفارة سلطنة عُمان في بيروت، في بيان نشرته عبر صحفتها على منصة "إكس"، مساء السبت، "كافة المواطنين المتواجدين في الأراضي اللبنانية إلى ضرورة توخي الحذر، والتقيد بكافة الإجراءات الأمنية بالابتعاد عن المناطق التي تشهد صراعات مسلحة مع اتباع الإرشادات الأمنية الصادرة من جهات الاختصاص".