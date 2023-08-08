دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استذكرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الثلاثاء، ذكرى "حرب الخليج الأولى" بين بلادها وإيران مشيدة بـ"نظرة والدها التي سبق بها كثيرين".

وقالت رغد صدام حسين عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: " يوم النصر العظيم 8/8/1988 تأريخ يفتخر به العراقيون والأخوة العرب ممن عرفوا ان للرئيس الشهيد صدام حسين نظرة سبقت الكثيرين".

وتابعت ابنة الرئيس العراقي الأسبق بالقول: "خصوصا وان هذه الحرب تعرضت لانتقاد البعض الذين كانوا يقولون ان خوضها لم يكن ضروريا وبالإمكان تفاديها، واليوم لم يستطيعوا تفادي أطماع وتدخلات إيران في العراق وباقي الدول العربية".

وختمت رغد صدام حسين بالقول: " بارك الله سواعدكم يا أبطال القادسية، ورحم الله شهداء العراق الأبطال".