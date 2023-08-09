وزير المالية الإسرائيلي يجمد تمويل البرامج المخصصة للبلديات العربية

(CNN)-- أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، تجميد مئات الملايين من الشواكل التي كانت مخصصة في السابق للبلديات العربية والبرامج التعليمية في القدس الشرقية.

وقال سموتريتش، عبر فيسبوك، إنه "سيتم تجميد 200 مليون شيكل (حوالي 53 مليون دولار) وافقت عليها الحكومة السابقة للجاليات العربية".

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية كانت أول من أبلغ عن التجميد، يوم الأحد، عندما نشرت رسالة من وزير الداخلية موشيه أربيل إلى سموتريتش لحثه على الإفراج عن الأموال.

وقال وزير المالية الإسرائيلي أيضا إنه يعلق خطة مدتها 5 سنوات، والتي من شأنها أن تشجع جزئيا اندماج العرب في نظام التعليم الإسرائيلي.

وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على الخطة في مايو/ أيار وأن ميزانيتها تزيد عن ملياري شيكل (حوالي 537 مليون دولار).

وقال سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، إن "الأموال المخصصة للعرب قد ينتهي بها الأمر في أيدي المنظمات الإجرامية".

وأضاف، في بيان، أن "هناك مشكلة أخرى في هذه الميزانيات هي أنها تذهب في الغالب إلى المنظمات الإجرامية والإرهابية التي استحوذت على المناقصات والميزانيات في العديد من السلطات العربية".

وتابع: "أولويات حكومتنا الوطنية وأولوياتي كوزير للمالية تختلف عن أولويات الحكومة اليسارية السابقة ولن أعتذر عن ذلك".

ورفض عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس تفسير سموتريش لسبب تجميد الأموال، واتهمه بـ"العنصرية"، وقال لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء: "السبب الحقيقي هو أنه وزير عنصري ... يهدف إلى إعادتنا إلى نقطة الصفر"، وأضاف: "سنبدأ بالشعور بأثر التجميد فورا، ونظافة شوارع مدننا العربية وفتح المدارس وجميع الخدمات المتعلقة بالبلديات العربية ستتأثر".

لكن سموتريتش قال عبر فيسبوك إن "محاولات رسم سياساتنا بألوان عنصرية هي كذبة كاملة واستمرار لحملة الإعلام الكاذبة لنزع الشرعية عن الحكومة اليمينية".