أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حثت منظمة العفو الدولية العراق على "الإلغاء الفوري" لحظر استخدام وسائل الإعلام مصطلحي "المثلية الجنسية" و"الجندر" في بيان استجابة لتوجيه صادر عن الهيئة المنظمة الرسمية لوسائل الإعلام العراقية.

وقالت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية (CMC) الأربعاء إن وسائل الإعلام يجب أن تستبدل مصطلح "المثلية الجنسية" بـ"الشذوذ الجنسي" في خطابها المنشور والمذاع.

وقالت منظمة العفو إن هذه الخطوة "خطيرة" وأنها قد تغذي التمييز والهجمات العنيفة ضد أفراد مجتمع المثليين.

وقالت آية مجذوب، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "هذا هو الاعتداء الأحدث في سلسلة من الاعتداءات على حرية التعبير تحت ستار "الآداب العامة"".

وأشارت مجذوب إلى أن شيطنة استخدام مصطلح "الجندر" يُجسد "تجاهلا قاسيا لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت الذي يُبلغ فيه المجتمع المدني عن زيادة في الجرائم ضد النساء والفتيات، في ظل الإفلات من العقاب على نطاق واسع".

وأضافت المسؤولة في "أمنيستي" قائلة: "يجب على السلطات العراقية أن تلغي هذا القرار فورًا وأن تضمن احترامها للحق في حرية التعبير وعدم التمييز لجميع الأفراد في البلاد، بصرف النظر عن جنسهم أو ميولهم الجنسية".

وأفادت منظمة العفو أن هناك زيادة في الانتقادات الموجهة لحقوق مجتمع الميم في العراق، بما في ذلك الحرق المتكرر لأعلام "قوس قزح".