دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، ضبط مقيم آسيوي يقوم بـ"سرقة المواد التموينية المدعومة من الدولة والتي تقدر بنحو خمسة أطنان وتهريبها إلى خارج البلاد"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت إدارة العلاقات والإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان، إن "الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة العاصمة، تمكنت من ضبط المقيم، والذي يقوم ببيع تلك المواد إلى الأسواق، بعد إعادة تعبئتها في أكياس تحمل علامات تجارية مختلفة".

وأضافت إدارة العلاقات والإعلام الأمني، أنه تمت "إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص"، وأكدت في بيانها أنه "جاري التحقيق مع المتهم، للتوصل إلى شركائه ومن يقوم بتسهيل عملية السرقة"، حسبما نقلت (كونا).

وختمت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بقولها: "تشكر وزارة الداخلية قطاع الأمن الجنائي على جهوده المخلصة في التصدي لكافة أنواع الجريمة، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان المواطنين"، بحسب البيان.