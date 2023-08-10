تركيا تعلن مقتل 6 من جنودها في عملية عسكرية شمال العراق

(CNN)-- قُتل ستة جنود أتراك في العراق، الأربعاء، بعد هجوم مزعوم لحزب العمال الكردستاني (PKK)، بحسب ما أفادت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية للأنباء. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن تعازيه لأسر الجنود الذين قُتلوا.

وقال أردوغان خلال حدث أُقيم في أنقرة، الخميس: "أتمنى رحمة الله على جنودنا الأبطال الذين قُتلوا في اشتباك مع الإرهابيين خلال العمليات التي نفذت ضد التنظيم الإرهابي الانفصالي، في منطقة عملية (المخلب- القفل)".

وقالت وكالة (الأناضول) إن عملية "المخلب- القفل" هي عملية عسكرية تركية جارية في شمال العراق.

وتجري العملية ضد حزب العمال الكردستاني، وتقول الحكومة التركية إنها تهدف إلى تأمين حدود تركيا الجنوبية.

ولم يصدر حزب العمال الكردستاني بعد، أي بيان يُعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس: "تتواصل العمليات واسعة النطاق في منطقة (المخلب- القفل) شمالي العراق، وستستمر الأنشطة حتى تطهير المنطقة من الإرهاب"، مؤكدة "تحييد 995 (إرهابيا) منذ مطلع العام الجاري، بينهم 53 في الأيام السبعة الماضية"، حسبما نقلت عنها وكالة (الأناضول).