دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت منطقة الكحالة في لبنان إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين ووقوع إصابات بسبب انقلاب شاحنة تحمل "ذخائر" تابعة لحزب الله، حسب بيان صدر عن الجيش اللبناني الخميس.

وانقلبت الشاحنة، التي قال حزب الله عبر بيان للعلاقات الإعلامية التابعة له إنها كانت متجهة من البقاع إلى العاصمة بيروت، في منقطة الكحالة.

وقال الجيش اللبناني في بيان نشره الخميس إن اشتباكا وقع بين مرافقي الشاحنة التي كانت تحمل "ذخائر" وأهالي الكحالة ما أدى إلى سقوط قتيلين.

وجاء في بيان الجيش اللبناني: "حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

وأضاف الجيش اللبناني قائلا: " بتاريخ 10/8/2023 عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة".

من جانبه، حمّل حزب الله في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "ميليشيات موجودة في المنطقة" مسؤولية تبادل إطلاق النار، متهما إياها بمحاولة "السيطرة عليها" و"الاعتداء" على الأفراد الموكلين بحمايتها مؤكدا مقتل أحدهم متأثرا بإصاباته.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، ملابسات الحادثة مع قائد الجيش، جوزيف عون، وطلب "الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات الميدانية المطلوبة لضبط الوضع"، وفقا للوكالة اللبنانية الرسمية.

ودعا ميقاتي "الجميع الى التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية".