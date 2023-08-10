"رسالة شفهية" من الملك سلمان إلى رئيس وزراء إثيوبيا بشأن "تعزيز التعاون"

الشرق الأوسط
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"رسالة شفهية" من الملك سلمان إلى رئيس وزراء إثيوبيا بشأن "تعزيز التعاون"
صورة أرشيفية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيزCredit: FETHI BELAID/POOL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "رسالة شفهية" إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء.

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ونقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد قطان، خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي له، بالمقر الرئاسي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لـ"واس".

وأضافت الوكالة: "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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