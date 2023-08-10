دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، جماعة الإخوان المسلمين لإطلاقهم "شائعات وأكاذيب" على مواقع التواصل الاجتماعي، بهروب قيادات عسكرية سابقة، على حد قوله.

وقال بكري عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس"، تويتر سابقا: "يبدو أن صبيان جماعة الإخوان أصيبوا بحالة من الهطل والجنون هذه الأيام، شائعات وأكاذيب".

وأضاف في تغريدته متحدثا عن تلك "الشائعات": "إلحق مراد موافي هرب بخمسة مليار دولار، (في إشارة إلى رئيس المخابرات المصرية العامة الأسبق)، مره يقولوا أخدهم في طيارة خاصة وسافر الإمارات، ومرة يقولوا سافر بيهم عبر الحدود مع ليبيا وقاعد مع المشير حفتر".

وأضاف بكري: "إلحق اللواء شريف سيف رئيس الرقابة الإدارية الأسبق، الشريف النزيه خد كام مليار وأهله بيبيعوا ممتلكاتهم في الوادي الجديد".

وأردف قائلا: "إلحق الفريق صدقي صبحي هرب ومعاه 10 مليارات دولار"، في إشارة إلى وزير الدفاع المصري الأسبق.

وأضاف النائب البرلماني موضحا: "كلمت اللواء مراد موافي وجدته في الساحل الشمالي في مصر، كلمت اللواء شريف سيف وجدته يضحك ويقول: أنا في بيتي. وقس على ذلك".

وختم بكري قائلا: "هذه الأكاذيب الغير معقولة تثبت أن الجماعة حجزوا لأنفسهم غرفا في مستشفى الخانكة وتكشف أن كل ما يشيعونه من ادعاءات هي مجرد أكاذيب. الناس دي بتقدم فعلا أعظم خدمة للحكومة المصرية لأنهم بيقولوا وبكل جرأه: إحنا كذابين ولكن أغبياء"، حسب وصفه.