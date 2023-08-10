دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، بعد ثبوت اتهامه بقتل زوجته بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة: "أقدم نائف بن علي بن يسلم الصيعري، سعودي الجنسية، على قتل زوجته فاطمة بنت سعيد بن عيظة الصيعري، سعودية الجنسية، بإطلاق النار عليها، وهي تقوم بأعمال المنزل، مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها"، طبقا للبيان.

وأضافت الوزارة في بيانها: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلته، حيث قتلها في بيتها وهي آمنة مطمئنة، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، حسبما أفادت الوكالة السعودية.

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفذ حكم القتل حداً بالجاني، نائف بن علي بن يسلم الصيعري، سعودي الجنسية، يوم الخميس بتاريخ 23/ 1/ 1445هجرية، الموافق 10/ 8/ 2023 ميلادية بمنطقة الحدود الشمالية"، بحسب البيان.