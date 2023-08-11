دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن مصدر عسكري سوري، الجمعة، مقتل وإصابة عدد من العسكريين في هجوم (إرهابي)، استهدف حافلتهم جنوب شرق محافظة دير الزور، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكر المصدر العسكري أن "مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية، مساء الخميس، في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين".

ولم يحدد المصدر عدد العسكريين القتلى والجرحى ضحايا الهجوم.

في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، مقتل 23 جنديا سوريا على الأقل، وإصابة 10 آخرين في هجوم شنه تنظيم "داعش".

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري في تصريحات نقلتها صفحة المرصد على فيسبوك، إن "الهجوم هو الأعنف لتنظيم داعش خلال العام الجاري، وإن التنظيم تحرك لمهاجمة قوات الجيش السوري في بادية الميادين لأنه يعلم خفاياها جيدا"، مشيرا إلى وجود ما أسماه بـ"أياد خفية تحرك التنظيم".

وأوضح أنه "تم استهداف 4 حافلات لقوات النظام السوري، وجرى استهداف واحدة على الأقل في بادية الميادين، وأدى الهجوم إلى مقتل 23 من قوات النظام السوري من المجندين بينهم ضباط وفُقد الكثير منهم"، مؤكدا أنه "إثر هذه العملية المباغتة، شنت قوات النظام حملة تمشيط في البادية بحثا عن خلايا التنظيم".