دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب الرئيس المصري سابقا، محمد البرادعي، أن الاكتفاء بصرح "هش غير مكتمل الأساسات" يُعطل حركة الانتقال إلى أنظمة ديمقراطية، مشيرا إلى أن للمرحلة الانتقالية نحو الحرية لها شروط.

وكتب البرادعي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: " كلما طالت عقود الاستبداد والتجهيل والتهميش كلما اصبحت المرحلة الانتقالية من اجل بناء انظمة ديموقراطية اكثر صعوبة وتعقيدا".

وتابع نائب الرئيس المصري قائلا: "استنادا على التجارب فى انحاء مختلفةً من العالم يتوقف نجاح الانتقال الى الحرية على: درجة التوافق بين قوى واطياف المجتمع على المبادئ الاساسية لشكل النظام الجديد وتقنينها في دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات".

وقال البرادعي إن الشرط الثاني هو " القدرة على بناء سلطات الدولة المدنية واعادة هيكلة مؤسسات الدولة العميقة وفتح المجال امام المجتمع المدني قبل الدخول فى مرحلة التنافس الانتخابي".

وأردف نائب الرئيس المصري سابقا بالقول: "يعلمنا التاريخ المعاصر ان الاكتفاء بصرح هش غير مكتمل الأساسات سواء بجهل او بسوء نية يؤدي الي وضع العربة قبل الحصان وفي اغلب الامر ينتهي بالعودة الى الوراء".