دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري على أن "شح المياه العذبة أصبح قضية تؤرق العالم كله"، وقدم 10 نصائح للمواطنين بشأن ترشيد استهلاك المياه في المنازل.

وقال المركز، في منشور عبر فيسبوك، الخميس: "من الضروري ترشيد استهلاك المياه في المجالات كلها فالحفاظ عليه أحد الواجبات الأساسية".

وأضاف أن "الماء هو أصل الحياة، والحفاظ عليه أحد الواجبات الأساسية، لذلك من المهم والضروري ترشيد استهلاك المياه في المجالات كلها، وهناك الكثير نستطيع فعله في منازلنا من أجل الحفاظ على هذا المورد المهم، خاصة وأن شح المياه العذبة أصبح قضية تؤرق العالم كله".

وتابع أن "هناك ٢٤ لتر مياه مهدرة يوميا في المنازل بسبب تسريب صنبور المياه و(السيفون) مما يؤدي إلى إهدار المياه".

وأشار المركز إلى أن هناك 10 نصائح يمكن الاستفادة بها لترشيد استهلاك المياه في المنازل، وهي:

1. استخدم القطع الموفرة الذكية لتتحكم في ضغط المياه، وتقلل فاتورتك بنسبة 60 - 75%.

2. احرص على تركيب عداد مياه منفصل عن العداد المشترك لكامل المنشأة السكنية لتتمكن من مراقبة استهلاكك وترشيده.

3. قم بصيانة دورية لصنابير المياه والسخانات والمحابس وخزان المرحاض (السيفون) لتوفير فاتورة المياه والكهرباء.

4. أغلق الصنبور أثناء غسل الأسنان أو الحلاقة، واحرص على تقليل كميات المياه المستخدمة في الاستحمام والوضوء.

5. تجنب استخدام غسالة الأطباق أو الملابس إذا كانت غير ممتلئة، واختر البرامج المُوفرة للمياه.

6. استخدم أفكارا ذكية لتوفير المياه بمنزلك، مثل: الاستفادة من مياه صرف الحوض في ملء خزان المرحاض.

7. استفد من مياه صرف التكييف في بعض أعمال التنظيف المنزلية وغسيل السيارة.

8. لا تستخدم خراطيم المياه في غسيل السيارة، فهي تهدر كمية كبيرة من المياه، وتتسبب في تلف وصدأ السيارة.

9. استخدم الغسالات ذات التحميل الأمامي (باب أمامي) فهي توفر في استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 40% مقارنة بغسالات التحميل العلوي (باب علوي).

10. كن إيجابيا وساهم في توعية من حولك والأصدقاء بأهمية ترشيد استخدامات المياه وابدأ بنفسك.