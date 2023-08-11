القدس (CNN)—أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، الجمعة، أن القوات الإسرائيلية قتلت الفلسطيني محمود جراد (23 عاما)، خلال توغل في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ثمانية آخرين أُصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه خلال "عملية لمكافحة الإرهاب في مدينة طولكرم، ألقى المشتبه بهم عبوات ناسفة وحجارة، وأحرقوا إطارات وأطلقوا الألعاب النارية على جنود الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "سد المشتبه بهم الطرقات، وأطلقوا النار باتجاه الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية. وتم تحديد الضربات والأضرار التي لحقت بعدد من المركبات العسكرية".