دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في حين توقف تلفزيون لبنان الرسمي عن البث، الجمعة، بسبب الإضراب الذي ينفذه الموظفون، احتجاجا على تدني رواتبهم منذ أشهر، كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري حقيقة الأمر.

وقال المكاري في تصريحات لمحطة "MTV" اللبنانية: "تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لدي بذلك وكل ما نُشر كذب، ونحن نحاول معالجة المشاكل وغالبية مطالب الموظفين حُققت"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضاف المكاري: "تلفزيون لبنان سيعاود البث ونعمل مع جزء من الموظفين".

وكان المكاري أوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "عطفا على ما يتم تداوله في الإعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الأمر".

ومن جانبها، قالت ميرنا الشدياق رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، الجمعة: "تفاجأ موظفو تلفزيون لبنان اليوم بقرار وقف البث عن تلفزيون لبنان الوطني"، وأضافت في تصريحات لتلفزيون "الجديد"، أن "كل موظفي تلفزيون لبنان مذهولون من هذا القرار، وإن تلفزيون لبنان لم يتوقف عن البث بأحلك الظروف".

وأشارت إلى أن "وزير الإعلام اتخذ القرار بشكل شفهي".

وأوضحت: "قرارنا بالإضراب كان للمطالبة بحقوقنا، فنحن نتقاضى بين مليون و5 ملايين ليرة لبنانية، ومنذ 3 سنوات لم نأخذ حقنا، وتحركنا ليس موجها ضد وزير الإعلام".

وأشارت إلى أنها "لم تتواصل مع وزير الإعلام مؤخرا، ولم يتم التواصل معه منذ إعلان الإضراب باليوم الأول، حيث أكد وزير الإعلام حينها أحقية الموظفين في القيام بالإضراب"، حسب قولها.

ويواجه تلفزيون لبنان مشاكل منذ أشهر، من بينها صرف الرواتب ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات لإيجاد حلول لتلك المشكلات.