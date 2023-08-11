السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة جزر هاواي بـ"أسرع وقت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت السفارة السعودية في واشنطن، الخميس، في بيان، رعاياها الموجودين في جزر هاواي بـ"ضرورة المغادرة بأسرع وقت".

وقالت السفارة إن "هذا التنبيه يأتي بناء على الحرائق المنتشرة في الجزر وحرصا على سلامة جميع المواطنين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ولفتت إلى أنه "يجب التقيد بتعليمات السلطات المحلية، واتباع التحذيرات وإرشادات السلامة الصادرة عنهم".

يذكر أن حرائق الغابات التي نشبت في جزر هاواي، الأربعاء، أسفرت عن تعطل الخدمات، وأصابت العديد من المسافرين بحالة من عدم اليقين، ودفعتهم إلى بذل قصارى جهدهم لمغادرة جزيرة ماوي الأكثر تضررا .