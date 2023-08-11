دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي، الجمعة، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول الصلاة فلم يستطع إتمام الصلاة لينوب عنه رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، وفقا لبيان صادر الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالحرمين.

وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه: "خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة".

وأشارت الرئاسة إلى أن السديس أتم الصلاة بعد ذلك، لأن "المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويُقدم رجلا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به".

وأضافت الرئاسة في بيانها أن "المتحدث الرسمي للرئاسة يُظمئن الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على منصة "إكس"، تويتر سابقا، غياب صوت المعيقلي في بداية الصلاة قبل أن يُسمح صوت السديس مكانه.