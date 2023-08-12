صورة أرشيفية لشارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في مدينة جدة السعودية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء الجهات المعنية بالمحافظة، بإعداد التقارير اللازمة للوقوف على حادثة الغرق التي وقعت، مساء الخميس، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان ضحية تلك الحادثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، تُوفي غرقا في إحدى التجمعات المائية.

وأكد محافظ الأحساء أنه على "الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي وقوع مثل هذه الحادثة المؤلمة"، طبقا للبيان.

كما أعرب محافظ الأحساء عن "خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل في مصابهم الأليم، سائلاً الله تعالى أنْ يتغمد المتوفى بواسع رحمته ومغفرته، وأنْ يلهم أهله الصبر والسلوان"، بحسب (واس).

وكانت فرق الدفاع المدني في محافظة الأحساء، شرق السعودية انتشلت، الخميس، جثة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إثر غرقه في تجمع مائي تابع لمجمع إسكان الملك عبدالله جنوب مدينة الهفوف.