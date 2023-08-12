دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت وزارة الداخلية المصرية، السبت، إنها تحركت فور تداول منشور على موقع فيسبوك، يفيد بوجود شخص من أصل مصري يحمل جنسية أجنبية، مشردًا بشوارع محافظة بورسعيد، إلى أن تم العثور عليه وتسليمه إلى أهله.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن البحث عن أحد الأشخاص (من أصل مصري ويحمل جنسية إحدى الدول)، مشرداً في شوارع مدينة بورسعيد".

وأردف البيان قائلا: "بالفحص تبين أن المتغيب حضر إلى البلاد منذ فترة لزيارة أهل والده بمدينة بورسعيد ولم يستدل على مكان تواجده عقب ذلك.. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وتبين أنه يعاني من (مرض نفسي) يُعالج منه منذ سنوات عدة".

وأشارت إلى أنه "تم التنسيق مع الصفحة المعنية بالنشر وأهلية المذكور لحضور أهليته واستلامه، وتم تسليمه لهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته. وقد تقدم أهليته بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وحسن التعامل".