نايف السديري.. أول سفير سعودي يقدم أوراق اعتماده لدى السلطة الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلم السفير السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري، السبت، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.

وأعلنت السفارة السعودية في عمان، رسميا، السبت، عن هذه الخطوة بتسليم الأوراق بحسب بيان تلقته شبكة CNN بالعربية، "خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير الفلسطيني لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري".

وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بحسب البيان.