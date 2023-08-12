دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— طمأنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين السعودية، السبت، الجميع، على صحة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، بعد تعرضه لإعياء وإرهاق، في بداية صلاة الجمعة.

ونقلت قناة (الإخبارية) السعودية في تغريدة عبر صفحتها على منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن الوكالة في بيان قولها: "وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين تطمئن الجميع على صحة فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر المعيقلي خلال زيارتها لفضيلته في منزله، وهو بتمام الصحة والعافية، ولله الحمد والمنة".

وكان خطيب وإمام صلاة الجمعة في المسجد الحرام، الشيخ ماهر المعيقلي تعرض، الجمعة، لإعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول الصلاة فلم يستطع إتمام الصلاة لينوب عنه رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، وفقا لبيان صادر الرئاسة العامة للشؤون الدينية بالحرمين.

وأصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه: "خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة".

وأضافت الرئاسة في بيانها أن "المتحدث الرسمي للرئاسة يُظمئن الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة".